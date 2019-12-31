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فيديو.. قرارات جديدة تدخل حيز التنفيذ في 2020

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2019-12-31

فيديو.. قرارات جديدة تدخل حيز التنفيذ في 2020

منها تحصيل 10 ريالات رسوم الرحلات الداخلية

متابعات الخليج 365 - الرياض

سلطت قناة الإخبارية الضوء على أبرز القرارات الجديدة التي تدخل حيز التنفيذ في المملكة مع العام الجديد 2020.

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وضمن القرارات، تحصيل 10 ريالات رسوم الرحلات الداخلية، وأيضًا منع تشغيل المرأة الحامل ليلًا.

ومن القرارات أيضًا، تعويض الموظفين العاملين ليلًا، وأيضًا السماح باستيراد الطيور والدواجن الحية، وتحمل الدولة المقابل المالي لعمالة المنشآت الصناعية.

ومن المقرر أن تشهد 2020 تطبيق لائحة الزكاة الجديدة، واعتماد الهوية الوطنية والإقامة في التأمين الطبي، مع إيقاف استخدام الزيوت المهدرجة، وأيضًا توطين نشاط التاكسي الموجه بالتطبيقات الذكية.

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