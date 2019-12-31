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منع استخدام الزيوت المهدرجة جزئيًّا في الصناعات الغذائية
الغذاء والدواء ستتخذ الإجراءات النظامية حال عدم الالتزام
متابعات الخليج 365 - الرياض
بدأ الهيئة العامة للغذاء والدواء، اعتبارًا من يوم غد الأربعاء، تطبيق اللائحة الفنية السعودية، التي نصت على منع استخدام الزيوت المهدرجة جزئيًّا في الصناعات الغذائية.
وبحسب اللائحة، يُمنع مستوردو ومصنعو الأغذية من استخدام الدهون المهدرجة في الأغذية المصنّعة، وستتخذ الهيئة الإجراءات النظامية في حال عدم الالتزام بتطبيق اللائحة، وذلك عقب انقضاء المهلة التي منحتها للمستوردين والمصنعين منذ أكثر من عام، بحسب “الإخبارية”.
وتطبّق هذه اللائحة على جميع المنتجات الغذائية المخصصة للاستهلاك البشري، باستثناء الزيوت المهدرجة كليًّا، والدهون المتحولة الناتجة من مصادر طبيعية “من الأغذية ذات المصادر الحيوانية”.
ونفّذت الهيئة حملة توعوية عبر منصاتها في وسائل التواصل الاجتماعي بعد قرار منع استخدام الزيوت المهدرجة جزئيًّا في الصناعات الغذائية، وقبل التطبيق الرسمي للقرار؛ وذلك بهدف توعية المستهلكين بما يسببه استهلاك المنتجات الغذائية المحتوية على كميات عالية من الدهون المتحولة من مشاكل صحية قد تكون خطيرة مثل أمراض القلب والشرايين.
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