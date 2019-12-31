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البلديات تبدأ استقبال طلبات مزاولة الأنشطة التجارية 24 ساعة
اعتبارًا من الغد عبر بوابة بلدي
متابعات الخليج 365 - واس
أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية بدء استقبال طلبات أصحاب المحلات التجارية بالسماح بمزاولة العمل لمدة (24) ساعة من خلال بوابة “بلدي” من يوم غد الأربعاء، بعد اكتمال ضوابط التصريح للأنشطة التجارية.
وأوضحت الوزارة أن السماح للأنشطة التجارية بالعمل لمدة (24) ساعة سيضفي مزيداً من المرونة على الأنشطة التجارية وسيمكن من تداول السلع على مدار الساعة ويلبي احتياجات سكان المدن مما ينعكس إيجابا على جودة الحياة في المدن السعودية.
وأشارت الوزارة إلى أنّ التعليمات التنفيذية للمقابل المالي راعت عند احتساب قيمة المقابل مساحة المحل ونوع النشاط، واستثناء كل من الصيدليات، والأنشطة الطبية، والأنشطة التعليمية، ومحطات الوقود (خدمات تعبئة الوقود فقط)، ومراكز الخدمة خارج النطاق العمراني، إضافة إلى قصور الأفراح، والاستراحات، والفنادق والشقق الفندقية والمنتجعات وما في حكمها من المقابل المالي.
وأفادت الوزارة انه يمكن للراغبين الاطلاع على الاشتراطات المطلوبة من خلال موقعها الإلكتروني .
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