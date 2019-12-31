2019-12-31

رابط تحديث بيانات مستفيدي الضمان الاجتماعي للاستفادة من تمكين

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية عن خدمة جديدة تتيح تحديث بيانات مستفيدي الضمان الاجتماعي القادرين على العمل، وذلك لتمكينهم من الاستفادة من خدمات التمكين المقدمة والمتمثلة في التوظيف والتدريب والتأهيل.

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وتهدف هذه الخدمة إلى تسهيل إجراءات التواصل بين الوزارة وعملائها، من خلال قنوات جديدة وتقنيات متطورة وميسرة.

إضافة إلى رفع مستوى جودة الخدمة المقدمة، وتطوير آليات الدعم للمستفيدين، والوصول إلى الباحثين عن عمل من أفراد الأسر المستفيدة من الضمان الاجتماعي، حيث يندرج ذلك ضمن إطار الجهود التي تبذلها الوزارة مع كافة مستفيديها لتمكينهم من الاعتماد على الذات.

ويمكن لكافة مستفيدي الضمان الاجتماعي إتمام عملية تحديث بياناتهم دون الحاجة لزيارة مكاتب الضمان الاجتماعي، وذلك عبر الرابط التالي: (هنا).

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