مجلس الوزراء يوافق على تأسيس شركة المدفوعات الخليجية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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وافق مجلس الوزراء خلال جلسته أمس برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في قصر اليمامة، على نقل نشاط التراث الوطني ـ من حيث المبدأ ـ من الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني إلى وزارة الثقافة، فيما أقر اتفاقية تأسيس شركة المدفوعات الخليجية.

وفي مستهل الجلسة أطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على فحوى الرسالتين اللتين تلقاهما من رئيسة جمهورية إثيوبيا الديمقراطية الاتحادية سهلورق زودي، ورئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد علي.

ورحب المجلس، بتوقيع المملكة والكويت للاتفاقية الملحقة باتفاقيتي تقسيم المنطقة المقسومة والمنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة، ومذكرة تفاهم تتعلق بإجراءات استئناف الإنتاج النفطي من المنطقة المقسومة والمنطقة المغمورة في الجانبين، مؤكدا أن ذلك يجسد جانبا من العلاقات الأخوية المتميزة بين البلدين الشقيقين، بقيادة خادم الحرمين الشريفين وأخيه أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

وأوضح وزير الإعلام تركي الشبانة، أن المجلس استعرض إثر ذلك تطورات الأحداث ومستجداتها في المنطقة والعالم، مؤكدا ما توليه المملكة من اهتمام واسع ومتابعة لمعاناة المسلمين في ميانمار، مشيدا في هذا الصدد باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة قرار «حالة حقوق الإنسان لمسلمي الروهينجا وغيرهم من الأقليات في ميانمار» الذي تقدمت به المملكة نيابة عن الدول الراعية له، وذلك انطلاقا من إيمانها بضرورة التوصل إلى حل لمأساتهم والاعتراف بحقهم في المواطنة والحياة الكريمة.

وحدة سوريا

وتابع المجلس، البيان الختامي لاجتماع ممثلي المستقلين لقوى الثورة والمعارضة السورية، الذي عقد بالرياض، بمشاركة شخصيات وطنية سورية من جميع مكونات الشعب السوري، وما تضمنه من تأكيد على أهمية العملية السياسية لتحقيق انتقال سياسي وفق القرارات الدولية، وإدانة للإرهاب بأشكاله كافة، ومطالبة بخروج القوات الأجنبية والميليشيات وفي مقدمتها الإيرانية، ودعوة المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته تجاه ذلك، مؤكدا حرص المملكة على وحدة سوريا وسيادتها واستقرارها وتماسك نسيجها الاجتماعي.

وبين الشبانة أن المجلس نوه بالجهود التي توليها رئاسة أمن الدولة ومنسوبوها في متابعة وتعقب العناصر الإجرامية الذين يحاولون النيل من أمن واستقرار الوطن والمواطنين والمقيمين فيه، مشيرا في هذا السياق إلى الكشف عن عناصر إرهابية بالدمام يستقلون مركبة مفخخة لتنفيذ عملية إرهابية وشيكة وإحباطها، والقضاء على اثنين منهم والقبض على الثالث.

عدائية إيران

وأعرب عن شجب المملكة وإدانتها للهجمات التي شنتها ميليشيات إرهابية مدعومة من النظام الإيراني ضد القوات الأمريكية الموجودة في العراق ضمن التحالف الدولي لمواجهة تنظيم داعش الإرهابي، مؤكدا أن هذه الهجمات الإرهابية تنتهك سيادة العراق وتمس أمنه واستقراره وتؤثر بصورة مباشرة على جهود مكافحة الإرهاب، مما يستلزم دعم جهود التعاون بين الحكومة العراقية وقوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية من خلال التحقيق في حادثة الهجوم الذي استهدف قاعدة عراقية بالقرب من كركوك، واتخاذ الإجراءات المناسبة لمنع تكرار الأعمال العدائية المدعومة من النظام الإيراني.

كما جدد المجلس إدانة المملكة واستنكارها للهجوم الذي استهدف موقعا عسكريا شمال بوركينا فاسو، والتفجير الذي وقع في العاصمة الصومالية مقديشو، وأديا إلى سقوط العشرات من المدنيين ورجال الأمن قتلى وجرحى، وتأكيد موقف المملكة الرافض لكل أشكال العنف والتطرف والإرهاب، معبرا عن تعازيه ومواساته لحكومتي وشعبي الصومال وبوركينا فاسو، وتمنياته بالشفاء العاجل للمصابين.

واطلع المجلس على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، وأحاط علما بما جاء فيها ووجه حيالها بما رآه.

موافقات وقرارات

أولا: - اتفاقية بين المملكة وجمهورية العراق حول التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات.

ثانيا: - مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الملكية الفكرية بين الهيئة السعودية للملكية الفكرية والإدارة الوطنية للملكية الفكرية بجمهورية الصين الشعبية.

ثالثا: - مذكرة تفاهم بين وزارة البيئة والمياه والزراعة والمركز الدولي للزراعة الملحية (إكبا) للتعاون في مجالات التنمية الزراعية والاستدامة - البيئية.

رابعا: - اتفاقية تأسيس شركة المدفوعات الخليجية.

خامسا: - مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للزكاة والدخل وإدارة الضرائب الاتحادية في روسيا الاتحادية للتعاون الفني في مجال الإدارة الضريبية.

سادسا: - تفويض وزير الصناعة والثروة المعدنية ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب التونسي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الصناعة والثروة المعدنية في المملكة ووزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة في الجمهورية التونسية للتعاون الصناعي، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

سابعا: - تفويض وزير النقل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني - أو من ينيبه - بالتوقيع على مشروع اتفاقية بين حكومتي المملكة وجمهورية الأرجنتين في مجال خدمات النقل الجوي، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.

ثامنا: - اتفاق تعاون بين حكومتي المملكة والجمهورية الإسلامية الباكستانية في مجال الرياضة.

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تاسعا: - نقل نشاط التراث الوطني ـ من حيث المبدأ ـ من الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني إلى وزارة الثقافة.

عاشرا: - تعيين الدكتور عبدالرحمن آل عبيد، وعبدالعزيز السريع، والمهندس عادل الغامدي أعضاء في مجلس إدارة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة من رجال الأعمال.

حادي عشر: - تعيين الدكتور عبدالعزيز السويلم، والمهندس علي القرني، والدكتور وليد زاهد أعضاء في مجلس إدارة المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي من المختصين وذوي الخبرة في مجال عمل المركز.

تعيينات وترقيات

تعيين وترقية للمرتبتين الـ15 والـ14 ووظيفتي (سفير) و(وزير مفوض)، وذلك على النحو التالي:

ـ أحمد الغامدي إلى وظيفة (وكيل الإمارة للشؤون الأمنية) بالمرتبة الـ15 بإمارة منطقة الباحة.

ـ عبدالعزيز الشمري على وظيفة (سفير) بوزارة الخارجية.

ـ منصور الجربوع إلى وظيفة (مستشار لشؤون القضايا) بالمرتبة الـ14 بوزارة الداخلية.

ـ سعد الشهري إلى وظيفة (مدير عام الشؤون الإدارية والمالية) بالمرتبة الـ14 بالمديرية العامة للسجون.

ـ علي الغماس إلى وظيفة (مستشار إداري) بالمرتبة الـ14 بالأمن العام.

ـ ترقية الآتية أسماؤهم إلى وظيفة (وزير مفوض) بوزارة الخارجية:

ـ خالد بن حمود القحطاني.

ـ فريد بن عبدالرحمن الخازم.

ـ سعد بن عبدالله النفيعي.

ـ حاتم بن غرم الله الغامدي.

ـ مشاري بن علي بن نحيت.

ـ خالد بن عيد الشمري.

ـ خليل بن أحمد إدماوي.

ـ بندر بن فهد الزيد.

ـ طارق بن خدام الفايز.

ـ سامر بن إبراهيم الخراشي.

ـ جمال بن محمد المدني.