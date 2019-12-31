خادم الحرمين يتسلم رسالتين من رئيسة إثيوبيا ورئيس وزرائها

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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تسلم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، رسالتين من رئيسة جمهورية إثيوبيا الديمقراطية الاتحادية سهلورق زودي، ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد علي. وسلم الرسالتين لخادم الحرمين الشريفين الرئيس الإثيوبي السابق ملاتو تشومي خلال استقبال الملك له أمس.

ونقل لخادم الحرمين الشريفين، تحيات رئيسة جمهورية إثيوبيا ورئيس الوزراء، فيما أبدى الملك تحياته لهما. كما جرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات بين المملكة وإثيوبيا، وسبل تنميتها وتطويرها.

حضر الاستقبال، وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد العيبان، ووزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية أحمد قطان، وسفير جمهورية إثيوبيا لدى المملكة عبدالعزيز أحمد آدم، وعدد من المسؤولين.

إلى ذلك هنأ خادم الحرمين الشريفين، رئيس مجلس السيادة الانتقالي في جمهورية السودان الفريق الأول الركن عبدالفتاح البرهان بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال لبلاده.

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وأعرب الملك في برقية باسمه وشعب وحكومة المملكة عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب جمهورية السودان الشقيق اطراد التقدم والازدهار. وأشاد خادم الحرمين الشريفين بهذه المناسبة بتميز العلاقات الأخوية التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، والتي يسعى الجميع لتعزيزها وتنميتها في المجالات كافة.

كما هنأ خادم الحرمين الشريفين رئيس جمهورية كوبا ميغل دياز كانيل بمناسبة ذكرى يوم التحرير لبلاده.

وأعرب الملك في برقية باسمه وشعب وحكومة المملكة عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب جمهورية كوبا الصديق المزيد من الرقي والازدهار.

فيما هنأ ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي في جمهورية السودان بذكرى يوم الاستقلال لبلاده.

وعبر ولي العهد عن أطيب التهاني، وأصدق التمنيات بموفور الصحة و السعادة له، راجيا لحكومة وشعب جمهورية السودان الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.

كما هنأ ولي العهد، رئيس جمهورية كوبا بمناسبة ذكرى يوم التحرير لبلاده، معبرا عن أطيب التهاني، وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، راجيا لحكومة وشعب جمهورية كوبا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.