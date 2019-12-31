خدمات خاصة للمكفوفين في شتاء الرياض

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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توفر مناطق شتاء الرياض خدمات خاصة ونوعية للمكفوفين، عبر تقديم قوائم طعام مكتوبة على طريقة برايل داخل نخبة من مطاعم منطقة «الرياض بوليفارد» و«سفاري الرياض»، تمكنهم من الطلب ومعرفة المكونات والأسعار بطريقة سهلة وميسرة.
ويعمل فريق من المتخصصين بمتابعة الهيئة العامة للترفيه في مساعدة المكفوفين، وضعيفي الإبصار ليتمكنوا من الاستمتاع بالأجواء والفعاليات المتعددة في شتاء الرياض.
وشكرت جمعية إبصار الخيرية المتخصصة في خدمة المكفوفين والمعاقين بصريا، الهيئة العامة للترفيه على جهودها، من خلال تبنيها مبادرة «أقدر» التي يقوم عليها عدد من الشباب السعودي، لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة.
وأكدت الأمين العام لجمعية إبصار الخيرية أمل الحنيطي أهمية وجود مثل هذه المبادرات في فعاليات ترفيهية تستهدف كل فئات المجتمع، وأوضحت أن الجمعية لمست ما تقدمه الهيئة العامة للترفيه لهذه الفئة، وتأكيداتها المستمرة على حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتأمين كافة متطلباتهم خلال إقامة الفعاليات.
وأضافت أن هذا الاهتمام الذي تتبناه الهيئة يشكل إحدى الأولويات التي تنبثق من مشروعية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ومشاركتهم فعاليات المجتمع، وذلك بفضل التوجيهات الحكيمة لحكومة خادم الحرمين الشريفين حفظها الله، وحرصها الدائم على تحقيق التنمية الاجتماعية الشاملة وتقديم الرعاية الاجتماعية.
المطاعم:
- المطعم السعودي الدراعة
- المطعم اليمني ليالي عدن
- المطعم المصري ليالي المحروسة
- المطعم اللبناني بيروت خانم
- مطعم زودياك قاردن
- مطعم ROMEOS في سفاري الرياض
خدمات للمعاقين:
- تسهيل إجراءات الدخول
- توفير مسار خاص لشراء التذاكر
- مواقف سيارات خاصة
- أصوات وإشارات تضاء في حالات الطوارئ
- توفير منزلقات لتسهيل حركة الدخول والخروج
- مقاعد خاصة في الفعاليات المسرحية
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