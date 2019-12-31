انتخاب المملكة رئيسا مشاركا للفريق الدولي للمعلمين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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انتخب الاجتماع الخامس لمجلس إدارة مركز اليونسكو الإقليمي للجودة والتميز في التعليم المملكة رئيسا مشاركا للفريق الدولي للمعلمين على مستوى العالم، فيما وافق وزير التعليم رئيس مجلس إدارة المركز الدكتور حمد آل الشيخ خلال ترؤسه الاجتماع أمس على إقامة ملتقى إقليمي في الرياض من 22 إلى 23 يناير، يركز على قضية المواطنة العالمية لتعزير القيم الإنسانية المشتركة.

وأكد آل الشيخ خلال ترؤسه الاجتماع أمس بحضور وزراء التعليم في عدد من الدول العربية، وعضوية عدد من المنظمات والهيئات المحلية والإقليمية والدولية، في مدينة الرياض، أن مركز اليونسكو الإقليمي للجودة والتميز في التعليم يعد إحدى مبادرات حكومة المملكة، والأول من نوعه في مستوى جودة التعليم، وضمن مراكز الفئة الثانية التي تحدثها منظمة اليونسكو، حيث يعد حلقة وصل بين المنظمات لضمان الجودة والتميز.

وأفاد بأن اختصاصات المركز تستهدف تعزيز جودة التعليم، وتطوير البرامج البحثية، وتقديم استشارات تخصصية، وتفعيل برامج التدريب وبناء القدرات، مشيرا إلى أن المركز يسعى أن يكون مرجعا موثوقا لتعزيز جودة التعليم المتميز في العالم العربي، وتحقيق رسالته في تنمية ثقافة الجودة والتميز ونشر المعرفة.

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وأعرب وزير التعليم عن اعتزازاه بشراكة أعضاء المجلس ومشاركتهم في هذا المركز، الذي يعد من أهم المراكز في مجال تخصصه في المنطقة، متطلعا إلى أن يحقق الآمال والأهداف المتوقعة.

عقب ذلك ناقش الاجتماع الإنجازات والتقرير المالي لعام 2018، واعتماد اللوائح الإدارية، وعرض مشاريع وأنشطة المركز المقترحة 2020، ثم عرض ومناقشة موازنة 2019.

وتطرق الاجتماع إلى الأهداف الاستراتيجية للمركز، ومن ضمنها تطوير برامج بحثية عالية الجودة، حيث شكلت لجنة علمية مستقلة، لاختيار البرامج حسب احتياجات وزارات التعليم والتربية، وتلبية أهداف التنمية المستدامة، وإعداد برامج تطويرية ودعمها على خدمة الاحتياجات التربوية وتقديم الاستشارات الفنية والإشراف على برنامج المعونات التعليمية وإداراتها لتحسين جودة التميز.

أبرز ما تناوله الاجتماع: