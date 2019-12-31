وصول التوأم السيامي الموريتاني محمد وفضيل إلى المملكة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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وصل إلى قاعدة الملك سلمان الجوية بالرياض التوأم السيامي الموريتاني «محمد وفضيل» تقيو بلعيد برفقة عائلتهما، ونقلا إلى مستشفى الملك عبدالله التخصصي للأطفال بوزارة الحرس الوطني، إنفاذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان لدراسة حالتهما والنظر في إمكانية إجراء عملية فصلهما.

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وقدم والد التوأم تقيو بلعيد باسمه ونيابة عن الشعب الموريتاني خالص شكره وامتنانه لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده على تبنيهم النظر في حالة طفليه ولما حظي به من حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، مؤكدا أن هذا الموقف الإنساني الكبير من قيادة المملكة ليس بغريب عليها، وهو محل تقديره الواسع، وأوضح أنه علم بقبول المملكة علاج طفليه عن طريق سفارة المملكة في نواكشوط، معربا عن سعادته وعائلته وللأسرة الطبية في موريتانيا.

وبين أنه تمت إجراءات نقل التوأم للرياض بيسر وسهولة، مبديا ثقته بالله عز وجل ثم بالفريق الطبي السعودي بقيادة المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله الربيعة، نظرا لخبرته في هذا المجال.

ويعد هذا التوأم الحالة 108 التي وردت من 22 دولة جرت دراستها في البرنامج السعودي الوطني لفصل التوائم، وفي حالة استقر الرأي الطبي على إجراء عملية الفصل لهما فسوف تصبح هذه هي الحالة رقم 49 في واحدة من أكبر برامج عمليات فصل التوائم السيامية في العالم.