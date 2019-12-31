البلديات تستقبل طلبات فتح المحلات 24 ساعة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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تستقبل وزارة الشؤون البلدية والقروية غدا طلبات أصحاب المحلات التجارية بالسماح بمزاولة العمل لمدة (24) ساعة من خلال بوابة "بلدي"، بعد اكتمال ضوابط التصريح للأنشطة التجارية.

وأوضحت الوزارة أن السماح للأنشطة التجارية بالعمل لمدة 24 ساعة سيضفي مزيدا من المرونة على الأنشطة التجارية وسيمكن من تداول السلع على مدار الساعة ويلبي احتياجات سكان المدن مما ينعكس إيجابا على جودة الحياة في المدن السعودية.

وأشارت الوزارة إلى أن التعليمات التنفيذية للمقابل المالي راعت عند احتساب قيمة المقابل مساحة المحل ونوع النشاط، واستثناء كل من الصيدليات، والأنشطة الطبية، والأنشطة التعليمية، ومحطات الوقود (خدمات تعبئة الوقود فقط)، ومراكز الخدمة خارج النطاق العمراني، إضافة إلى قصور الأفراح، والاستراحات، والفنادق والشقق الفندقية والمنتجعات وما في حكمها من المقابل المالي.