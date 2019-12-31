إتلاف أسماك فاسدة بنقطة تفتيش الشميسي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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سعيا لتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية أتلفت بلدية جنوب مكة الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة أمس الأول 130 كجم من الأسماك الفاسدة غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، كانت محملة بمركبة قادمة إلى نقطة تفتيش الشميسي قبل دخولها للعاصمة المقدسة، بالتعاون مع الجهات الأمنية.

وأوضح رئيس بلدية جنوب مكة الفرعية المهندس حمدي قدح، بأنه تم الاشتباه في المركبة من قبل أفراد أمن الطرق بنقطة تفتيش الشميسي، مشيرا إلى أنه تم الإبلاغ عن الحالة وتوجيه المراقبين الصحيين فورا للكشف عن الأسماك المحملة، حيث ظهرت عليها علامات التلف والفساد، وذلك لتعرضها للتلوث بسبب سوء التخزين والحفظ، مؤكدا إتلاف الأسماك الفاسدة وفق الطرق الصحية المتبعة.