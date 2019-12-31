أمير مكة بالنيابة يطلع على احتياجات محافظتي رنية وتربة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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ترأس أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة بدر بن سلطان في مكتبه بالطائف اجتماعا حضره مديرو القطاعات الحكومية وعدد من أعضاء المجلس المحلي في محافظة رنية.

واستعرضت الجهات الحكومية مشاريعها وملامح خططها المستقبلية، فيما تداخل عدد من أعضاء المجالس المحلية، والذين بدورهم نقلوا له أبرز الاحتياجات التنموية.

واطلع الأمير بدر بن سلطان عقب الاجتماع على مجسم لمشروع المركز الحضاري والثقافي في محافظة رنية، والذي يهدف إلى العناية بالثقافة السعودية وعرض الأعمال العلمية، إضافة إلى إقامة معارض الكتب والندوات والمهرجانات السنوية.

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كما ترأس اجتماعا مماثلا حضره مديرو الإدارات الحكومية وأعضاء المجلس المحلي بمحافظة تربة.

من جهة أخرى، زار الأمير بدر بن سلطان مشروع «مدينة الورود» السكني في الطائف، الذي يوفر أكثر من 4 آلاف فيلا سكنية، واستمع لشرح عن مرافق المشروع.

مشروع مدينة الورود:

مساحته 9 ملايين م2