استبدال إضاءات في المسجد الحرام بموفرة للطاقة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل فيصل السلمي - مكة المكرمة
بهدف تخفيض استهلاك الطاقة الكهربائية شرعت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي أخيرا في تغيير الإضاءات والإنارات القديمة بتوسعة الملك فهد بالمسجد الحرام بأخرى LED.
وعلمت «مكة» أن هناك توجه لدى الرئاسة باستبدال أي إضاءة قديمة بـ LED، حيث بدأت في تركيب عينة في الدور الأرضي في توسعة الملك فهد لتقييمها، ومن ثم تعميمها على كامل الدور، وبعدها تنقل التجربة على جميع أجزاء المسجد الحرام.
وأشارت المعلومات إلى أن المواقع المستهدفة بتغيير إضاءاتها في المسجد الحرام هي الأماكن المسلمة قديما (توسعة الملك فهد، المسعى، ودورات المياه) وأن المشاريع الجديدة في الحرم المكي (التوسعة السعودية الثالثة، ومشروع المطاف)، تم تركيب إضاءات توفير الطاقة الكهربائية فيها بشكل مباشر.
وأكدت أن الإضاءات المستبدلة الجديدة أفضل لزوار ومعتمري المسجد الحرام في قراءة القرآن والرؤيا بشكل أفضل لكل الزوايا والأروقة.
مميزات إضاءات LED
- أقل استهلاكا للطاقة
- إضاءة أقوى
- أفضل في قراءة القرآن الكريم
- رؤيا أوضح
- توسعة الملك فهد
- المسعى
- دورات المياه
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