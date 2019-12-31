العدل: 1.5 مليون عملية للتوثيق الكترونيا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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كشفت مؤشرات وزارة العدل أن إجمالي العمليات التي نفذها المستفيدون من خدمات التوثيق دون الحاجة لزيارة كتابات العدل بلغ 1.5 مليون عملية، منها ما يزيد على 500 ألف عملية إصدار للوكالات الكترونيا.

وأصدرت الوزارة 500 ألف وكالة الكترونيا للمستفيدين، عبر بوابة «ناجز» دون الحاجة إلى زيارة كتابات العدل، وذلك منذ إطلاق الخدمة في نوفمبر 2018 بهدف الاستغناء عن الورق، والتيسير على المستفيدين.

وكان وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني وجه باعتماد الوكالة الالكترونية العام الماضي، لتختصر الوقت والجهد للمستفيدين، وذلك لسرعة وموثوقية الوثيقة الالكترونية، كما تمكن المستفيدون من إصدار وكالاتهم في بنود محددة دون الحاجة لزيارة كتابات العدل.

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وأوضحت العدل أن المرحلة الجديدة لقطاع التوثيق ستلغي الحاجة إلى طباعة صكوك الوكالات الورقية والاكتفاء بحفظ معلوماتها الكترونيا مع إمكانية الاطلاع على الصك الالكتروني عبر الرابط الذي سيرسل للجوال الموثق في «أبشر»، وسيتاح للجهات الحكومية الاطلاع على معلومات الوكالات الكترونيا من خلال وسائل التحقق الالكترونية التي وفرتها الوزارة لجميع الجهات الحكومية والقطاع الخاص.

وبينت أن مؤشرات مركز العمليات العدلية، الذي أطلق أخيرا، تظهر تنبيهات لعمليات إصدار الوكالات التي تتجاوز الوقت المحدد، حيث حددت المؤشرات 15 دقيقة لإصدار الوكالات عبر كتابات العدل، مشيرة إلى أن الوكالة الصادرة بدون زيارة لا تستغرق من المستفيد أكثر من 5 دقائق عن طريق بوابة ناجز من خلال الرابط المحدد.

ويبدأ المركز بدوره، بعد تلقي التنبيهات في معالجة المشكلة التي جعلت عملية إصدار الوكالة تستغرق وقتا أطوال من المعدل الطبيعي الذي جرى قياسه وفقا لرحلة المستفيد داخل كتابات العدل، وكذلك تسلسل الخطوات ومدتها في حال كانت الوكالة الكترونية.

ويباشر المركز الحالات التي تحتاج لمعالجة، وذلك بالتواصل المباشر مع غرفة عمليات التوثيق للوقوف على سبب التأخير والمشكلة إن وجدت، وحلها بالتواصل مع رئيس كتابة العدل والمسؤولين في قطاع التوثيق.

التوثيق شمل: