شبكة لتصريف السيول بمخططات ولي العهد

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - مكة المكرمة أبرمت أمانة العاصمة المقدسة أمس عقدا لتنفيذ مشروع شبكة تصريف مياه الأمطار والسيول بمخططات ولي العهد رقم 5 و 6 بمبلغ 53 مليونا و755 ألف ريال مع إحدى الشركات الوطنية ذات الخبرة، بحضور أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد القويحص. وأوضح وكيل الأمين للمشاريع المهندس زهير سقاط أن هذا المشروع سوف يسهم في الحماية من مخاطر السيول بمخططات ولي العهد، وذلك من خلال نقل كميات الأمطار إلى خارج النطاق السكني.



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