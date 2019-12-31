فحص متبقيات المبيدات بمحاصيل الطائف الزراعية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - الطائف
في خطوة للعناية بالمنتجات الزراعية وسلامتها من متبقيات المبيدات، شرعت وزارة البيئة والمياه والزراعة أمس في أخذ عينات من مزارع الطائف لفحصها من متبقيات المبيدات والتأكد من مدى مطابقتها للمواصفات السعودية، حرصا من الوزارة على سلامة المنتجات الزراعية الواردة لأسواق الجملة في جميع مناطق المملكة من متبقيات المبيدات.
وأوضح مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالطائف المهندس هاني قاضي أن فرق الرش بدأت في عمليات الرش وجمع العينات من 35 موقعا شملت منطقة العرج ووادي جليل والمثناة وبلاد قريش ونخب والوهط والوهيط والماوين والبرقاء والضحياء وإرسالها لمختبر الوزارة لفحصها والتأكد منها.
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