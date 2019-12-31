بدء معسكر الطاولة بطوكيو

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس - طوكيو انطلق المعسكر الإعدادي للمنتخب السعودي لكرة الطاولة أمس في اليابان استعدادا للمشاركة في التصفيات الآسيوية لمنافسات الفردي التي ستقام في العاصمة الأردنية عمان والمؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية (طوكيو 2020).



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