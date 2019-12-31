الوكرة يكذب رحيل برونو للاتحاد

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل عمر أمانات - جدة

نفى رئيس جهاز الكرة بنادي الوكرة نايف الخاطر رحيل المدافع البرازيلي برونو أوفيني إلى نادي الاتحاد، مؤكدا ارتباط اللاعب بعقد مع الوكرة حتى نهاية الموسم.

يأتي ذلك عقب تأكيد مصادر في نادي الاتحاد، الاتفاق مع المدافع السابق لفريق النصر على تمثيل الفريق عقب الانضمام إليه في فترة الانتقالات الشتوية الحالية، حيث كان من المتوقع أن يعلن رسميا حسم الصفقة اليوم.

وينتظر أن توجه إدارة الاتحاد بوصلتها نحو قلب دفاع آخر بالتشاور مع المدير الفني الهولندي هينك تين كات. على الصعيد نفسه كشفت مصادر «مكة» أن التعاقد مع المحترف الأرجنتيني ليوناردو جيل جاء ليحل بديلا عن المحترف التشيلي كارلوس فيلانويفا. على صعيد آخر سلمت إدارة النادي الاتحاد لاعبي الفريق أمس، راتب نوفمبر لتكون بذلك أتمت جميع المتأخرات، محققة أحد شروط لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين لقيد المحترفين الجدد تزامنا مع فترة الانتقالات الشتوية.