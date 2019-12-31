السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس - الرياض عقدت اللجنة الفنية والتطويرية في الاتحاد السعودي لكرة السلة أمس اجتماعها الأول بمقر الاتحاد برئاسة عضو مجلس الإدارة فتحي القصاب. ورفعت اللجنة لمجلس الإدارة العديد من الاقتراحات التي تنصب في تطوير اللعبة خلال المرحلة القادمة، تماشيا مع أنظمة الاتحاد الدولي التي تساهم في تطوير البرامج الخاصة في الأجهزة الفنية والإدارية والتحكيمية. كما تمت مناقشة تطوير الفئات السنية ورفع المستوى الفني للمنتخبات السعودية، وخلق برامج ودورات تدريبية.



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كانت هذه تفاصيل خبر فنية السلة تعقد اجتماعها الأول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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