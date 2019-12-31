الإمارات تثمن جهود أمريكا في مكافحة الإرهاب

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس _ أبوظبي أشادت دولة الإمارات العربية المتحدة بالدور الاستراتيجي والبناء للولايات المتحدة الأمريكية في التصدي للميليشيات الإرهابية واستفزازاتها، مثمنة الجهود الأمريكية في هذا السياق على الصعيدين الإقليمي والدولي. وأعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية في بيان نقلته وكالة أنباء الإمارات أمس عن تأييد الإجراءات الأمريكية المتخذة كافة في سبيل حماية مصالحها وقواتها في المنطقة والدفاع عنها، وتثمن الدور الأمريكي في التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب.



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