326 محاولة لتفجير ماكينات صراف بألمانيا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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سجل المكتب الاتحادي للشرطة الجنائية 326 محاولة وإتمام لتفجير ماكينات صرف آلي في ألمانيا خلال 2019.
ولم يذكر المكتب عدد الحالات التي لم تفلح فيها محاولة تفجير الماكينات.
وقالت متحدثة باسم المكتب إن هذه بيانات موقتة، ومن الممكن أن تتغير.
وبلغ عدد محاولات وإتمام تفجير ماكينات الصرف العام الماضي 369 حالة، من بينها 129 حالة لم يتم فيها التفجير.
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