نمر بري يقتل طفلا عمره عامان في نيبال

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - كاتماندو

قتل نمر بري طفلا عمره عامان أمام منزله في قرية بوسط نيبال، حسبما أفاد مسؤول شرطة محلي أمس.

وأوضح رودرا براساد بانجيني، كبير مسؤولي الشرطة في منطقة تاناهو، أن الطفل كان متروكا بمفرده أمام المنزل عندما انقض عليه الحيوان.

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وقال المسؤول لوكالة الأنباء الألمانية «لقد سحله النمر لمسافة كيلو متر واحد إلى أعلى التل وقتله».

وتم العثور على 10 أطفال فارقوا الحياة بسبب هجمات الحيوانات، ربما تكون من النمور البرية، في المنطقة في العامين الماضيين، وفقا للمسؤول.

وأضاف: نزح الكثير من الناس إلى المدن.