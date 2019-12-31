وفاة 9 في حادث انقلاب حافلة بإيران

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أعلن مسؤول إيراني وفاة تسعة أشخاص جراء انقلاب حافلة شمال غرب البلاد فجر أمس.

ونقلت وكالة «فارس» الإيرانية عن رئيس شرطة المرور في محافظة زنجان شمال غرب البلاد، عباس مظفري، القول إن تسعة أشخاص لقوا حتفهم في حادث انقلاب حافلة في الطريق بين زنجان وتبريز.

ولفت إلى أن تحقيقات تجري للوقوف على سبب الحادث، ووفقا لمنظمة الطوارئ، فقد بلغ عدد الجرحى 18 شخصا حتى الآن.