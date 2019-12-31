بافجين تساهم في توفير الطاقة النظيفة بالعاصمة المقدسة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - مكة المكرمة

وقعت شركة وادي مكة للاستثمار التابعة لشركة وادي مكة للتقنية المملوكة لجامعة أم القرى اتفاقية أولية استثمارية مع الشركة الناشئة بافجين Pavegen بجولتها الاستثمارية الأولى (SERIES A)، ضمن عدد من المستثمرين الدوليين.

وأوضح رئيس مجلس مديري شركة وادي مكة للاستثمار - ورئيس لجنة الاستثمار المهندس خالد سليماني أن الشركة ناقشت مع فريق عمل شركة بافجين دراسة إمكانية تطبيق تقنية الألواح وجمع البيانات في مناطق معينة بالعاصمة المقدسة والتي بدورها تساهم في عملية توفير الطاقة النظيفة وجمع البيانات اللازمة للاستفادة منها في تسهيل عملية إدارة الحشود على سبيل المثال وغيرها من العمليات الأخرى.

وأضاف بأن شركة وادي مكة للاستثمار تهدف إلى الاستثمار في الشركات الناشئة المحلية والدولية التي تقدم خدمات وتقنيات تحسن وتطور من جودة خدمات قطاع الحج والعمرة وذلك سعيا لجعل مكة المكرمة مدينة ذكية، ورحلة الحج والعمرة أكثر سهولة ويسرا، وهذا يتطلب جذب الشركات الناشئة الدولية والاستثمار بها وتمكينها من الدخول في السوق السعودية، تحقيقا لرؤية المملكة 2030، ودعم الاقتصاد المحلي.