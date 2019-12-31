مبادرة سلامة المنتجات الاستهلاكية للارتقاء بالمنظومة التشريعية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - المدينة المنورة

أكد محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الدكتور سعد القصبي أن مبادرة سلامة المنتجات الاستهلاكية أطلقتها الهيئة كجزء من برنامج التحول الوطني 2020، مشيرا إلى أن المبادرة تتكون من محاور عدة، من أهمها الارتقاء بالمنظومة التشريعية لسلامة المنتجات.

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وأوضح خلال ورشة عمل تعريفية بنظام «سابر» بعنوان «سلامة المنتجات»، نظمتها غرفة المدينة المنورة، أن الهيئة رفعت قبل فترة قصيرة نظام سلامة المنتجات ونظام المواصفات والجودة كجزء من قاعدة تشريعية، التي نستطيع من خلالها أن نرتقي بسلامة المنتجات في السوق السعودية، مبينا أن المبادرة تحتوي على نقطة أخرى، وهي إصدار مجموعة من اللوائح الفنية، وكل لائحة فنية تعادل مجموعة من المنتجات تجتمع في خصائص فنية ونظامية معينة.

وأشار القصبي إلى أن الهدف من هذه اللوائح هو التركيز على المنتجات عالية المخاطر ومراجعة منظومتها الرقابية لتكون مؤسسة على المخاطر أكثر، مبينا أن الهيئة أطلقت منظومة الكترونية وهي منصة «سابر» لتسجيل المنتجات التي تطرح في السوق السعودية بهدف تسجيل جميع المنتجات المستوردة أو المصنعة داخل المملكة وفق متطلبات معينة.

من جهته أكد نائب رئيس مجلس إدارة غرفة المدينة الدكتور خالد الدقل، الدور الريادي للهيئة السعودية للمواصفات، من خلال المبادرات الهادفة إلى حماية المنشآت التجارية، والمستهلكين، من المنتجات غير المطابقة للمواصفات، والحد من المنتجات المغشوشة، وتسريع الإجراءات.