مهرجانات شتوية بأندية تعليم عسير

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - أبها اعتمد مدير تعليم منطقة عسير سعد الجوني أمس المهرجانات الشتوية لأندية الحي الترفيهية التعليمية بعسير كإحدى الفعاليات الاجتماعية خلال إجازة الفصل الدراسي الأول لهذا العام. وأوضح ممثل أندية الحي بتعليم المنطقة عبدالله آل علوان أن الأندية تمثل حراكا تفاعليا توعويا تربويا، وتنفذ فيها البرامج وفق رغبات المستفيدين، إذ بلغ عدد الأندية بالمنطقة 51 ناديا «بنين وبنات» تشارك في المهرجان الشتوي لهذا العام وفق مسارات عدة بواقع مهرجانين للبنين «نغم الإنشادي» و«مهرجان الروبوت»، و«مهرجان المرأة وسوق العمل» بأندية الحي للبنات، مشيرا إلى أن أنشطة هذه المهرجانات ستبدأ الأحد المقبل داخل أندية الحي لإحداث برامج نوعية، يلي ذلك مهرجان عام لمخرجات ونتاج أعمال الأندية، وذلك الثلاثاء 14 يناير.



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