مخيم علمي لأيتام المملكة المتميزين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة الدمام

تنظم جمعية بناء لرعاية الأيتام بالمنطقة الشرقية المخيم العلمي الثالث للأيتام لـ100 طالب مميز في المرحلة الثانوية من جمعيات رعاية الأيتام بالمملكة، الذين سيتوافدون من مناطق المملكة للمشاركة في المخيم الذي ينطلق السبت المقبل، ويستمر لمدة أسبوع.

وأبان عضو مجلس الشورى المدير العام لجمعية بناء عبدالله الخالدي أن المخيم يهدف إلى إعداد الطلاب في المجالات العلمية الدقيقة والنادرة، تماشيا مع رؤية الوطن الطموحة 2030، مقدما شكره لجامعة الملك فهد للبترول والمعادن الشريك الاستراتيجي في إعداد وتنفيذ المخيم.

وأضاف أن الجامعة أتاحت الفرصة لأعضاء هيئة التدريس لتقديم وتدريب الأبناء على المعارف والمهارات التي يستهدفها المخيم العلمي في مسارات علمية عدة تشمل الروبوت، والذكاء الاصطناعي، والطيران والفضاء، وتقنية النانو، والطاقة المتجددة، والابتكار والتصنيع، والتجارب العلمية في الكيمياء والفيزياء.