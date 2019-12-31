خطة تشغيلية لإدارة الجودة وقياس الأداء بتعليم مكة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - مكة المكرمة استعرض مدير تعليم منطقة مكة المكرمة الدكتور أحمد الزائدي أمس، الخطة التشغيلية لإدارة الجودة وقياس الأداء للفصل الدراسي الثاني 1440 - 1441 هـ لضمان جودة مخرجات التعلم في مدارس التعليم العام ومكاتب التعليم والإدارات. واستمع لشرح مفصل حول آلية العمل ومحاوره التي تضمن جودة الأداء بقياس الأداء المؤسس للإدارات والمكاتب التعليمية وضمان جودة الأداء بقياس الأداء المدرسي للتعليم العام، وتحليل نتائج الاختبارات الوطنية والدولية والمشاركة في مقترحات التحسينات التطويرية. وأثنى الزائدي على ما عرض من شرح مفصل لخطة إدارة الجودة وقياس الأداء والتي تتوافق مع توجه وزارة التعليم في الحرص على قياس نواتج التعلم ومخرجات التحصيل الدراسي، وضمان الجودة وكفاءة الأداء والإنتاجية بقياس الأداء للإدارات والمكاتب المؤثرة في مخرجات ذلك، وتشخيص الواقع لضمان تطبيق الجودة وكفاءة الأداء.



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