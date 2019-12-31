شكرا لقرائتكم خبر عن مشاهد تحبس الأنفاس وردت من ‘‘المسجد الحرام‘‘ وحول الكعبة تعزز الغموض بشأن مصير ‘‘السلطان قابوس‘‘ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بسلطنة عمان بمقاطع مصورة من المسجد الحرام وحول الكعبة في مكة المكرمة، ليزيد الغموض بشأن السلطان قابوس بن سعيد.

وأظهرت مقاطع فيديو تداولها رواد مواقع التواصل، عمانيين يؤدون مناسك العمرة عن سلطان البلاد قابوس بن سعيد، ودعاء جماعي في بعض مساجد السلطنة له.

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مشاهد تحبس الأنفاس وردت من ‘‘المسجد الحرام‘‘ وحول الكعبة تعزز الغموض بشأن مصير ‘‘السلطان قابوس‘‘

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وعزَّزت المقاطع المصورة لأداء العمرة عن السلطان قابوس، حالة الغموض حول الحالة الصحية لسلطان عمان، والتي أثير حولها سيل من الأقاويل والشائعات، قبل أيام.





وكان رئيس جمعية الصحفيين العمانية، محمد العريمي، أكد أول أمس الأحد، أن "السلطان قابوس" في صحة جيدة؛ نافيًا شائعات تدهور حالته؛ وفقًا للموقع الإلكتروني لـ"اتحاد الصحفيين العرب".

وأرجعت تقارير إعلامية الصمت المطبق في سلطنة عمان عن صحة "السلطان قابوس"، إلى خلافات داخل الأسرة الحاكمة حول السلطان الجديد، لا سيما وأن "قابوس" لم يترك وريثًا أو يسمي وليًا للعهد.

يذكر أن صحيفة "De Morgen" البلجيكية، أفادت أن مرافقي سلطان سلطنة عمان، السلطان قابوس، قرروا العودة من بلجيكا إلى بلادهم، بعد تقارير بعدم استجابة السلطان للعلاج.





وأوردت صحيفة "الإيكونوميست" البريطانية، في عام 2017، معلومات تفيد بأن "السلطان قابوس" يعاني من سرطان غير محدد، ونادرًا ما كان يُرى علنًا خلال السنوات الأخيرة ، باستثناء إثبات أنه لا يزال على قيد الحياة.