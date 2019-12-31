أنهى مؤشر السوق السعودي آخر جلساته في العام 2019 على ارتفاع بنسبة 0.5 % عند 8389 نقطة (+ 44 نقطة)، وسط تداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 4 مليارات ريال. وارتفع سهم شركة النفط العملاقة “أرامكو” اليوم الإثنين بنسبة 0.28 % ، وأغلق عند 35.25 ريال للسهم.

وقد وصلت مكاسب السوق السعودي منذ بداية العام 2019 إلى نحو 563 نقطة وبنسبة 7.2 % وذلك مقارنة بنهاية العام 2018.

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كانت هذه تفاصيل خبر الكشف عن سعر إغلاق سهم أرامكو اليوم الثلاثاء.. في آخر جلسات 2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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