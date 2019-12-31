تشغيل “حافلات الرياض” في الربع الثاني من 2020

ذكر حساب “مشاريع السعودية” أن الهيئة الملكية لمدينة الرياض حددت موعد تشغيل مشروع “حافلات الرياض”. وأوضح أن الهيئة ستبدأ التشغيل الفعلي للمشروع في الربع الثاني من العام القادم 2020.

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