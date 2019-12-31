بلومبيرغ: الوليد بن طلال أغنى الأثرياء العرب بـ14.7 مليار دولار

تصدر الأمير الوليد بن طلال، قائمة أثرياء العرب خلال عام 2019، وذلك وفقاً لمؤشر وكالة “بلومبيرغ” الأمريكية للمليارديرات.

وجاء الأمير الوليد، الذي يملك حصصاً في شركات عالمية، مثل تطبيق “ليفت” لخدمات النقل الخاص، وتطبيق التواصل الاجتماعي “سناب شات”، وشركة “المملكة القابضة”، في المركز الأول لقائمة أغنى أثرياء العرب، وذلك بثروة بلغت 14.7 مليار دولار.

وحل في المركز الثاني الملياردير محمد العمودي، بثروة تصل قيمتها إلى 8.66 مليار دولار، وتتركز استثماراته في قطاعي الطاقة والبناء، من خلال شركتي “كورال بتروليوم هولدنغز” و”محمد الدولية لتطوير البحوث”.

واحتل المركز الثالث في القائمة، الملياردير محمد الجابر، بثروة بلغت قيمتها 7.19 مليار دولار، وهو يمتلك سلسلة من الفنادق الفاخرة في أوروبا ومصر، كما أنه مؤسس ومالك معهد لندن الشرق الأوسط للدراسات.

وجاء في المركز الرابع بالقائمة، المصري نصيف ساويرس، الذي تبلغ قيمة ثروته 6.86 مليار دولار، ويدير شركة إنشاءات مقرها مصر، واشترى العام الماضي نادي “أستون فيلا” الذي يلعب في الدوري الإنجليزي الممتاز.

في حين احتل أغنى رجل أعمال في دولة الإمارات، ماجد الفطيم، المركز الخامس بثروة قدرها 6.61 مليار دولار، وهو يدير شركة تحمل نفس اسمه، وأنشطتها العقارات والتجارة، كما يمتلك أكبر شركة تأمين في البلاد.