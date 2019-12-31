افتتاح تقاطع في بريدة يثير الجدل حول اسمه الصحيح.. مواطن أم صحابي؟

سادت حالة من الجدل بين أهالي مدينة بريدة وذلك في أعقاب افتتاح تقاطع طريق الملك عبدالله مع طريق عمر بن عبدالعزيز، بعد انتهاء أمانة القصيم من أعمال الجسر العلوية.

ونشر إعلام الأمانة تغريدةً تشير إلى أن اسم الشارع هو “عمر بن عبدالعزيز” في إشارة إلى الصحابي الجليل، إلا أن اللافتات الموضوعة على الأرض تحمل اسم شارع “الوجيه محمد بن عبدالرحمن بن يحيى الشريدة”، وهو أحد الرجال الذين كان لهم دور بارز في عهد المؤسس.

ووفقاً لسبق، فإن عملية إعادة وتصحيح التسمية تجري دراستها الآن بعد التساؤلات المنطقية من السكان حول عدم ذكر طريق “الشريدة” على الرغم من وجود اللوحات الإرشادية التي تحمل الاسم كاملاً.