أكثر من 50 ممارسا صحيا بربيع الدرب

يشارك أكثر من 50 ممارسا صحيا في فعاليات ربيع الدرب، بتنفيذ برامج متنوعة على مدى أسبوعين.

حيث كشف رئيس فريق تعزيز الصحة بالدرب محمد الأصم، أن الفريق جاهز للمشاركة باستشاريين وأخصائيين وأطباء وفريق تمريض من عدد من مستشفيات المنطقة.

عربة متنقلة

بين الأصم، أن الفريق قدم برنامجا متكاملا للجنة المشرفة على فعاليات ربيع الدرب وتم اعتماده، حيث يشمل على عيادة متنقلة تحتوي على عيادات أسنان تخصصية وصيدلية وأشعة، بالإضافة إلى عيادة تثقيفية لزوار المهرجان وأخرى توعوية متخصصة في التغذية، إضافة إلى عيادات لتقديم العلاج للحالات الطارئة وتحويلها لمستشفى الدرب العام إذا دعت الحاجة.

وسيتم استضافة مدير طب الأطفال حديثي الولادة والخدج وعضو الجمعية السعودية لطب الأطفال الاستشاري علي حسين، وأخصائي تركيب وتجميل وزراعة الأسنان، أحمد شبلي. ورئيس قسم تقويم الأسنان وعظام الوجه والفكين، الأخصائي علي الفارسي.

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دعم الطوارئ

ذكر مدير مستشفى الدرب العام علي أبوشقارة، أن المستشفى أعلن جاهزيته خلال موسم ربيع الدرب، وضاعف أعداد الكادر الصحي المناوبين خلال الفترة المسائية، خاصة أطباء الأطفال والباطنية، كما تم دعم قسم الطوارئ بعدد من فريق التمريض لتقديم الخدمات لسكان المحافظة وزوارها، كما تم تجهيز عيادتين للكشف الأولي على العلامات الحيوية المريض لتقييم الحالات وسرعة تقديم الخدمات للحالات الطارئة والثانية خاصة بإعطاء الأكسجين لحالات الربو والحالات الإسعافية السريعة.

وأوضح رئيس لجنة التنمية السياحية في الدرب المهندس صالح القحطاني، إلى أن هناك برنامجا صحيا متكاملا يشارك في ثلاثة مواقع تقام فيها الفعاليات، وهو مدعوم بفريق طبي، إضافة إلى حملة تبرع بالدم لجنودنا البواسل تمتد خلال فترة إقامة الفعاليات.