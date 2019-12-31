السعودية اليوم / سمو الأمير سلطان بن سلمان يستقبل سفير مصر لدى المملكة



الرياض 05 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 31 ديسمبر 2019 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة الهيئة

وجرى خلال اللقاء بحث مجالات التعاون بين البلدين الشقيقين في مجال الفضاء.

// انتهى //

19:54ت م

0248



الرياض 05 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 31 ديسمبر 2019 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء في الرياض اليوم، سفير جمهورية مصر العربية لدى المملكة محمد أحمد فاروق.وجرى خلال اللقاء بحث مجالات التعاون بين البلدين الشقيقين في مجال الفضاء.// انتهى //19:54ت م0248

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