السعودية اليوم / الجيش الجزائري يقبض على إرهابيين شرقي البلاد



الجزائر 05 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 31 ديسمبر 2019 م واس

تمكن الجيش الوطني الشعبي الجزائري اليوم من القبض على إرهابيين اثنين بمنطقة واد الدخيل بمحافظة سكيكدة شرقي الجزائر.

وحسب بيان لوزارة الدفاع الجزائرية أن الإرهابيين قُبِضَا عليهم وكانا برفقة 6 نساء و7 أطفال.

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19:47ت م

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