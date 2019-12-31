السعودية اليوم / محافظ الدوادمي يستقبل أعضاء المجلس البلدي



الدوادمي 05 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 31 ديسمبر 2019 م واس

استقبل محافظ الدوادمي المكلف سلطان بن سعد السديري بمكتبه في ديوان المحافظة اليوم، أعضاء المجلس البلدي بالمحافظة يتقدمهم رئيس المجلس هليل النداح، الذين هنأوه بتكليفه محافظاً للدوادمي, فيما قدم رئيس المجلس البلدي نبذة عن المحافظة ومراكزها والخدمات البلدية بها.

وأكد المحافظ أهمية دور المجالس البلدية وما تقوم به من مهام، ودعمه للعمل البلدي الذي يخدم الوطن والمواطن ويحقق رؤية وتطلعات القيادة الرشيدة، مقدماً شكره لأعضاء المجلس على ما أبدوه من مشاعر طيبة، سائلاً الله التوفيق والسداد لخدمة الدين ثم الملك والوطن.

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19:30ت م

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