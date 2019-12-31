السعودية اليوم / جامعة الأمير سطام تطلق برنامج تدريبي لطلاب وطالبات المرحلة الثانوية



السيح 05 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 31 ديسمبر 2019 م واس

تطلق جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز بالخرج في الثالث من شهر جمادي الآخر القادم ، برنامجاً تدريبياً للغة الانجليزية ، يستهدف طلاب وطالبات وخريجي وخريجات المرحلة الثانوية، ويعقد في مبنى عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر في مقر الجامعة بمدينة السيح.

ويهدف البرنامج الذي ينفذه نخبة من المحاضرين المتخصصين ، إلى تطوير مهارات الطلاب والطالبات في اللغة الانجليزية ، وتشمل مهارات القراءة والكتابة والاستماع والمحادثة.

ويشتمل البرنامج على عدة مستويات ، يستغرق كل مستوى أربعة أسابيع ، ويتم تدريب الطلاب والطالبات على طرق التواصل والمحادثة حول العديد من الموضوعات المتعلقة بالحياة اليومية ، وتدريبهم على مختلف القواعد اللغوية وتطبيقها بالشكل الصحيح في المحادثة والكتابة وإثرائهم بالمفردات اللغوية الجديدة.

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18:40ت م

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