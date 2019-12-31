السعودية اليوم / 149 شهيدا فلسطينيا من بينهم 33 طفلًا خلال 2019م



رام الله 05 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 31 ديسمبر 2019 م واس

أفاد التجمع الوطني لأسر شهداء فلسطين، بأن عدد الشهداء الفلسطينيين الذين ارتقوا خلال عام 2019م نتيجة إطلاق النار وقصف الطيران من قبل الاحتلال الإسرائيلي، هو149 شهيدا في مختلف محافظات الوطن، 74% منهم من محافظات غزة.

وقال الأمين العام للتجمع محمد صبيحات، في بيان له اليوم: إن عدد الشهداء الأطفال بلغ 33 شهيدا (أي بنسبة 23% تقريباً، وبزيادة بلغت 5% مقارنة مع العام الماضي).

وأضاف أن عدد الشهداء في هذا العام قريب من المعدل العام لأعداد الشهداء خلال الأعوام الخمسة الأخيرة حيث بلغ المعدل العام خلال الفترة المذكورة (161) شهيداً في كل عام.

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18:19ت م

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