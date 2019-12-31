السعودية اليوم / وزير الحج والعمرة يستقبل سفير سيرلانكا لدى المملكة



الرياض 05 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 31 ديسمبر 2019 م واس

استقبل معالي وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن في مكتبه بالرياض اليوم، سفير سيرلانكا لدى المملكة.

وجرى خلال الاستقبال الاطلاع على الترتيبات ذات العلاقة بشؤون حجاج سيرلانكا لهذا العام 1441هـ.

وأشاد سفير سيرلانكا بالتسهيلات التي قدمتها المملكة والخدمات الجليلة التي توفرها للحجاج والمعتمرين لأداء مناسكهم بكل يسر وسهولة وطمأنينة.

// انتهى //

18:15ت م

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