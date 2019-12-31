السعودية اليوم / وكيل محافظة الأحساء يرأس اجتماعًا للجنة الإشرافية التوجيهية العليا للمحافظة



الأحساء 05 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 31 ديسمبر 2019 م واس

رأس وكيل محافظة الأحساء معاذ بن محمد الجعفري اليوم، الاجتماع الأول "للجنة الإشرافية التوجيهية العليا للمحافظة على واحة الأحساء"، بحضور رؤساء الجهات الحكومية المعنية، والمؤسسة العامة للري، وأمانة الأحساء، ومكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة، وفرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، وذلك في مقر المؤسسة العامة للري.

وجرى خلال الاجتماع استعراض جدول الأعمال الذي اشتمل على عدد من التنظيمات التي جرى الاتفاق عليها وتهدف لحماية البيئة والمساهمة في الحفاظ على الرقعة الزراعية واستدامتها.

يذكر أن هذه اللجنة شُكلت بموافقة صاحب السمو محافظ الأحساء تعزيزاً ومساندة للجنة الميدانية للمحافظة على الواحة الزراعية وحمايتها من التعديات.

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18:09ت م

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