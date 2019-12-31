السعودية اليوم / "البيئة" : وصول أول إرسالية أغنام من كازاخستان إلى المملكة بعد رفع الحظر عنها



الدمام 05 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 31 ديسمبر 2019 م واس

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة عن صول أول إرسالية أغنام يوم الأحد الموافق 1441/4/25هـ قادمة من جمهورية كازاخستان إلى مطار الأحساء الدولي بعد رفع الحظر عنها.

وأوضح مدير عام الإدارة العامة للمحاجر بالوزارة الدكتور سند الحربي أنه جرى فسح الإرسالية بمتابعة من المحجر الحيواني والنباتي التابع لمكتب الوزارة بمحافظة الأحساء والمحجر الحيواني والنباتي بمطار الأحساء الدولي ، مبينًا أن الإرسالية تضم أكثر من 2200 رأس من الضأن والماعز ذات السلالة الكازاخستانية.

وأضاف الدكتور الحربي أنه عقب وصول الإرسالية جرى على الفور إجراء عمليات الكشف الظاهري عليها، ومراجعة المستندات والشهادات الصحية المرافقة لها، والتأكد من متوسط الأوزان؛ لضمان عدم استهلاك كميات من الأعلاف عند دخولها للمملكة، بالإضافة إلى سحب عينات الدم اللازمة، وفق الآليات المعتمدة بالوزارة، وإرسالها للمختبر للتأكد من سلامتها.

وبيَّن الحربي أن نتائج الفحص المخبرية للإرسالية أثبتت سلامة الأغنام الواردة وملاءمتها صحيًا، وعليه جرى تطبيق جميع الإجراءات المحجرية الواردة في نظام الحجر البيطري لدول مجلس التعاون في دول الخليج العربية ولائحته التنفيذية بالمملكة، وعلى ضوء ذلك تم توجيه الإرسالية لمزرعة المستورد؛ لاستكمال باقي الضوابط اللازمة لبرنامج الاستدامة البيئية من تحصينات وفق برنامج التحصين الوطني.

// انتهى //

17:54ت م

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