السعودية اليوم / أمين منطقة الحدود الشمالية يلتقي مدير الأحوال المدنية بالمنطقة



عرعر 05 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 31 ديسمبر 2019 م واس

‏التقى أمين منطقة الحدود الشمالية المهندس شمام بن سعيدان الشمري في مقر الأمانة بعرعر اليوم, مدير عام الأحوال المدنية بالمنطقة ‏منصور بن نايف الملافخ.

وجرى خلال اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات ومن أبرزها تعزيز التعاون المشترك بين القطاعين لما يخدم الصالح العام.

// انتهى //

17:37ت م

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