القحطاني : مهرجان الملك عبدالعزيز حول الإبل لرافد اقتصادي حقيقي

2019-12-31

متابعات الخليج 365 - الرياض

شدد مالك الإبل عايض رفعان عايض القحطاني المشارك اليوم الثلاثاء في مسابقة (50 سيف الملك – حمر) على أن الخطوات والقوانين والإجراءات التي اعتمدها نادي الإبل مؤخرًا وأبرزها الصرامة الكبيرة في التعامل مع حالات العبث في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، حولت الاستثمار في الإبل إلى استثمار حقيقي وليس وهميًا، فبات المهرجان محل اهتمام رجال الأعمال والتجار للدخول في سوق الإبل والاستثمار فيها لتصبح رافدًا مهمًا في الاقتصاد السعودي.

وقال القحطاني: “التنظيم والعناية من النادي بهذا الموروث الشعبي جعلت من الإبل رافدًا اقتصاديًا قويًا للمواطن، فجميع المشاركين والعارضين والتجار استفادوا من الحراك الاقتصادي الذي سببه مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، كما أن الشفافية لدى لجان التحكيم دفعت الكثيرين للمنافسة وضخ ملايين في شراء الفرديات للتنافس بها”.

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وأشاد القحطاني بتميز لجان التحكيم وشفافيتها والتنظيم الرائع لدخول المنقيات مشيرًا إلى أن ذلك الأمر حفز ملاك الإبل للمشاركة بالمهرجان الأمر الذي ساهم في رفع أسعار الإبل والاستثمار الحقيقي فيها.

وعن مشاركته في مسابقة (50 سيف الملك – حمر)، قال: “جميع ملاك الإبل حريصون على المشاركة في مسابقة تحمل اسم مؤسس هذا البلاد الغالية وتحت رعاية كريمة من مقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين (يحفظهما الله)، مثمنًا جهود نادي الإبل وجميع القائمين على أمر المهرجان قائلًا: “الإدارة القوية لنادي الإبل برئاسة الشيخ فهد بن فلاج بن حثلين ورئيس لجنة التحكيم الأمير خالد بن سلمان آل سعود وجميع العاملين بالمهرجان يقومون بجهود مميزة يشكرون عليها”.

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