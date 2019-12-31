رجال الأمن أيقونة نجاح مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل

2019-12-31

متابعات الخليج 365 - الرياض

أثنى الملاك المشاركون وزوار مهرجان الملك عبد العزيز للإبل على الجهود التي يبذلها رجال الأمن مع الموظفين والقائمين على نادي الإبل في ضبط وحسن تنظيم وإدارة المهرجان، في إشارة لما تتحمله كل الجهات المشاركة في التنظيم سواء كانت أمنية أم خدماتية في هذا الطقس المتقلب والأجواء شديدة البرودة.

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ورغم الانخفاض الشديد في درجات الحرارة خاصة أثناء الليل ينتشر رجال الأمن داخل السوق على مدار الساعة، إلى جانب تقديم المساعدة لكبار السن وإيصال الأطفال التائهين ومنع التدافع ومباشرة قضايا النشل والسرقة، ووفرت الجهات الأمنية كل الاستعدادات للتصدي لأي نوع من المخالفات قد تقع في المهرجان، مع إعداد محضر في الموقع ورفعه إلى النيابة العامة الموجودة في مقر المهرجان فورا في حالة حدوث أية مخالفة.

ويعمل رجال الأمن على توفير الحماية الأمنية لكافة مداخل ومخارج المهرجان (الداخلية والخارجية)، إلى جانب تكثيف الوجود الأمني في مواقع المزادات ولجنة التحكيم، وكذلك تأمين الناحية المرورية للمهرجان، واعتماد نظام التفويج المروري عند ازدحام موقع المهرجان وامتلاء مواقفه من خلال مواقف سيارات خارج الموقع، إضافة إلى وضع نقاط مرورية للسيطرة على تدفق السيارات من وإلى المهرجان.

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