أمير عسير يدشن الواجهة البحرية بمساحة مليوني م2 .. الخميس

2019-12-31

متابعات الخليج 365 - حسن عسيري - أبها

يفتتح صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبد العزيز آل سعود، سمو أمير منطقة عسير، مشروع الواجهة البحرية في منطقة عسير بالحريضة وذلك يوم الخميس القادم 2/1/2020م وذلك بالتعاون مع وزارة الثقافة السعودية والهيئة العامة للترفيه والهيئة العامة للرياضة ومجلس التنمية السياحي بعسير.

من جهته أوضح أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي أن مشروع الواجهة البحرية الجديدة بالحريضة يقع على امتداد ساحل البحر الأحمر بمساحة إجمالية تقدر بـ 2.400 مليون م2 وبطول يزيد على 3 كم.

وبهذه المناسبة قدم أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي شكره الجزيل لصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير ومعالي وزير الشؤون البلدية والقروية الدكتور ماجد القصبي على دعمهما المتواصل للتنمية التي شملت كافة أرجاء المنطقة دون استثناء ضمن رؤية 2030 منها هذا المشروع الضخم.

وقال الحميدي إن منطقة عسير اليوم تعيش مرحلة إنجاز جديدة في مسيرة وطننا الغالي نحو الرقي والازدهار، مؤكدًا بأن سمو الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز كان يحمل مسئولية البناء والعمل طيلة الفترة الماضية بحرص لنرى هذا المشروع العملاق والذي أطلق عليه سمو أمير منطقة عسير مشروع #غرب_عسير_المشرق ينطلق اليوم كأكبر مشروع ترفيهي وسياحي في المنطقة.

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مؤكدًا في الوقت ذاته إلى أن باكورة مشاريع التطوير في أرجاء المنطقة مستمرة، وسيتوالى بعدها منظومة مشاريع تطويرية أخرى.

ولفت إلى أن افتتاح مشروع الواجهة البحرية في الحريضة يعد نقلة نوعية في المنطقة ليضيف بذلك معلمًا سياحيًا جديدًا موضحًا إلى أن المشروع يحتوي على ساحات للتنزه ومسطحاتٍ خضراء، إلى جانب شاطئ رملي، ورصيف للصيد، ومرافئ ومواقع للمراقبة.

وأشار إلى أن المشروع تضمن جسورًا للمشاة ومسارات للدراجات الهوائية، ومناطق لألعاب الأطفال “كيدز إيريا”، بجانب إنشاء مواقف تتسع لـ ألفَي مركبة، ودورات مياه، فيما يتسع المشروع لاستقبال أكثر من 55 ألف زائر يوميًا.

وفي ذات السياق طالب الدكتور وليد الحميدي بالمحافظة على هذه المكتسبات الوطنية التي يتطلب من الجميع المحافظة عليها، وحفظها وحمايتها من أي عبث، مؤكدا أن مقدرات الوطن ملك لأبنائه والمحافظة عليها واجب وطني.

الجدير بالذكر فإن يوم الافتتاح سيحمل العديد من الفعاليات التي ستعرض لأول مرة على مستوى المنطقة منها عروض السيرك العالمية.

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