شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يستقبل ملك مملكة تورو والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- المناطق - واس استقبل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية بمكتبه في ديوان الوزارة بالرياض اليوم، جلالة الملك أويو نيمبا كامبا ايجيرو ريكيدى الرابع ملك مملكة تورو.

وجرى خلال الاستقبال استعراض الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر الاستقبال معالي وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية الأستاذ أحمد بن عبدالعزيز قطان.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية | وزير الخارجية يستقبل ملك مملكة تورو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المناطق الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.