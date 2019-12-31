شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الدفاع الكويتي: كافة إمكانياتنا مسخرة لخدمة الأشقاء بالمملكة والان نبدء بالتفاصيل

- أمن واستقرار دول الخليج جزء لا يتجزأ من أمننا

- مشاركتنا في "إعادة الأمل" مع المملكة فخر لكل كويتي

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الكويتي الشيخ احمد منصور الاحمد الصباح، أن أمن واستقرار دول مجلس التعاون الخليجي جزء لا يتجزأ من أمن واستقرار الكويت وهو ما يدفعها إلى تسخير كافة الإمكانيات لخدمة الأشقاء بالمملكة.

.جاء ذلك في كلمة وجهها الشيخ أحمد المنصور اليوم الثلاثاء، إلى القوات الكويتية المشاركة في عملية (إعادة الامل) في المملكة خلال زيارته لهم وفق بيان صادر عن مديرية التوجيه المعنوي والعلاقات والعامة بوزارة الدفاع.

واعتبر مشاركة منتسبي الجيش الكويتي للقوات المسلحة بالملكة محل فخر لكل مواطن كويتي وتأكيدا لمفهوم العمل الجماعي والمصير المشترك معربا عن خالص الاعتزاز والتقدير لهم.