شكرا لقرائتكم خبر عن «مسام» ينتزع أكثر من 120 ألف لغم في اليمن والان نبدء بالتفاصيل

تمكّن مشروع "مسام" لنزع الألغام في اليمن التابع لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية خلال الأسبوع الرابع من شهر ديسمبر 2019م، من انتزاع 23 لغمًا مضادًا للأفراد و476 لغمًا مضادًا للدبابات و19 عبوة ناسفة و1,086 ذخائر غير منفجرة، ليبلغ إجمالي ما جرى نزعه 1,604 ألغام متنوعة خلال الأسبوع الرابع لهذا الشهر.

يذكر أن إجمالي ما جرى نزعه منذ بداية المشروع 120,145 لغمًا زرعتها المليشيات الحوثية الإرهابية التابعة لإيران في الأراضي والمدارس والبيوت، وحاولت إخفاءها بأشكال وطرق مختلفة راح ضحيتها عددًا كبيرًا من الأطفال والنساء وكبار السن سواًء بالموت أو الإصابات الخطيرة أو بتر للأعضاء، ويهدف المشروع السعودي لنزع الألغام "مسام" في اليمن إلى تطهير الأراضي اليمنية من الألغام.