شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يبحث الموضوعات المشتركة مع ملك تورو والان نبدء بالتفاصيل
استقبل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية بمكتبه في ديوان الوزارة بالرياض اليوم، جلالة الملك أويو نيمبا كامبا ايجيرو ريكيدى الرابع ملك مملكة تورو.
وجرى خلال الاستقبال استعراض الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. حضر الاستقبال وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية أحمد بن عبدالعزيز قطان.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الخارجية يبحث الموضوعات المشتركة مع ملك تورو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.