شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يبحث الموضوعات المشتركة مع ملك تورو والان نبدء بالتفاصيل

استقبل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية بمكتبه في ديوان الوزارة بالرياض اليوم، جلالة الملك أويو نيمبا كامبا ايجيرو ريكيدى الرابع ملك مملكة تورو.

وجرى خلال الاستقبال استعراض الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. حضر الاستقبال وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية أحمد بن عبدالعزيز قطان.